Bitterer Tropfen Deutscher Weinmarkt in der Krise? – das sagen Experten

Doch warum schauen die Menschen in Deutschland nicht mehr so tief ins (Wein-)Glas? „Die klassischen Weintrinker werden älter und weniger, während die nachwachsenden Generationen weniger Alkohol trinken“, teilt der DWV mit. Weinwissenschaftler Schweickert führt zudem ein stärkeres Gesundheitsbewusstsein an: Das Glas Wein zum Mittagessen kommt heutzutage sehr viel seltener vor als früher. Hinzu komme, dass Wein kein Grundnahrungs-, sondern ein Genussmittel ist, an dem in Krisen eher gespart werde.