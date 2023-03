Zwei Milliarden Euro Verlust Deutsche Bahn erwartet 2023 weitere Verschuldung

Die Deutsche Bahn kommt nicht aus der Krise und fährt in diesem Jahr wieder tief in die roten Zahlen. Zwar konnte im vergangenen Jahr der Verlust unter dem Strich zwar auf rund 300 Millionen Euro begrenzt werden, wie Konzernzahlen zeigen, die der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlagen. 2021 hatte das Minus noch bei 911 Millionen Euro gelegen. 2023 wird der Konzernverlust demnach aber wieder auf um die zwei Milliarden Euro steigen.