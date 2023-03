Was Verdi und EVG planen Wie es bei den Streiks bis Ostern weitergeht

Düsseldorf · Das in NRW befürchtete Verkehrschaos blieb am Montag aus. Nun verhandeln Verdi und die Kommunen weiter. Scheitern sie, steht erstmal eine Schlichtung an. Die EVG verspricht, zu Ostern jedoch nicht zu streiken.

28.03.2023, 09:40 Uhr

15 Bilder Großer Warnstreik legt Bus- und Bahnverkehr in NRW lahm 15 Bilder Foto: dpa/Christoph Reichwein