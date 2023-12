Jahresrückblick 2023 der Stadt Korschenbroich Diese Themen haben die Stadt besonders beschäftigt

Im Juni wurde die Containerunterkunft für 48 Flüchtlinge schlüsselfertig übergeben. 300 Schutzsuchende sind in diesem Jahr nach Korschenbroich gekommen. Was die Flüchtlingssituation anbelagt, sieht Venten für 2024 keine Entspannung. Im Juli war der 30. Niederrhein-Wandertag. Trotz des Regenwetters konnten 135 Starter und 358 Durchfahrende registriert werden. Der Höhepunkt im Juli war die Übergabe der Feuerwache in Kleinenbroich. Die Stadt habe fünf Millionen Euro investiert, erklärte Stadtkämmerer Thomas Dückers. Im August waren in Liedberg drei Infotafeln installiert worden, über die per QR-Code diverse Informationen abgerufen werden können. Zum fünften Mal wurde im September der Heimatpreis verliehen. Die Jugendarbeit war Thema. Den ersten Platz belegte der SV Glehn, auf den Plätzen zwei und drei folgten die DLRG Korschenbroich und die DJK Kleinenbroich.