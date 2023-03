„Wird entscheidender Schritt getan“ NRW-Verkehrsminister erwartet Schub für Schienenprojekte

Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) erwartet nach der Einigung der Bundesregierung in Verkehrsfragen insbesondere einen Schub für Schienenprojekte. „Da wird ein entscheidender Schritt getan, dass wir wegkommen von einer Güterverkehrspolitik, die allein auf den Lkw gesetzt hat“, sagte Krischer am Mittwoch in Düsseldorf. Bisher habe die Lkw-Maut nur Straßenprojekte finanziert und für die Bahn sei daraus kein Geld geflossen. Dieser Finanzierungskreislauf sei jetzt durchbrochen worden, es würden zusätzliche Anreize für die Bahn geschaffen.