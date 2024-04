Kahlschlag beim Stahl Heil und Laumann stehen Thyssenkrupp-Belegschaft bei

Das harte Sparen geht weiter. Gerade hat Thyssenkrupp für seine Handelstochter Schulte den Abbau von 20 Prozent der Stellen angekündigt: Das Essener Unternehmen will 450 seiner 2300 Arbeitsplätze streichen, mehrere Standorte sollen geschlossen werden. Das Ganze soll sozialverträglich geschehen und man will in Deutschland präsent bleiben. Mit dem Umbau trage man den schwierigen Marktbedingungen Rechnung, die Nachfrage nach Werkstoffen sei seit Jahren rückläufig, so der Konzern. So wie bei Schulte soll es auch bei anderen Töchtern laufen: Das Geschäftsmodell auf den Prüfstand stellen und sparen ist das Muster, nach dem Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez den Konzern durchkämmt. „Performance“ ist seine Lieblingsvokabel. Bei der Stahltochter mit ihren 27.000 Mitarbeitern droht gar der Abbau Tausender Stellen, da der Konzern die Stahlerzeugungskapazitäten in Duisburg um knapp ein Viertel reduzieren will. Offen ist, ob und welche der vier Hochöfen von Thyssenkrupp und welcher der beiden der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) stillgelegt werden.