Zustimmung zu Sanierungsplan Bei Galeria stehen die Zeichen wieder auf Zukunft

So oder ähnlich denken vermutlich auch Teile der Belegschaft, die am Montag vor der Messe Essen demonstrieren wollten. Mit markigen Vorwürfen gegen Miteigentümer Benko, mit Appellen an die soziale Verantwortung des Eigners, mit der Beschreibung „Warenhaus als Armenhaus“. So mancher glaubt nicht an den Erfolg der neuerlichen Rettungsaktion – auch wenn die meisten einsehen, dass sie in dieser Form wohl mal wieder alternativlos war. Eine Ablehnung wäre katastrophal gewesen, sagt Sachwalter Frank Kebekus. Die Folgen wären gewesen: „Stilllegung des Geschäftsbetriebs, die Schließung aller Filialen, die Kündigung aller Mitarbeitenden“, wie Kebekus sagte. Der Sanierungsplan sieht bekanntlich weitere tiefe Einschnitte vor. Dazu gehören die Schließung von 47 Filialen, davon aktuell 15 in Nordrhein-Westfalen, und der Abbau weiterer Tausender Arbeitsplätze in den Niederlassungen und in der Essener Hauptverwaltung. Von mehr als 4000 Stellen, die wegfallen sollten, war die Rede gewesen.