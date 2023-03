Musk will mehr Abo-Kunden Das ändert sich bei Twitter ab dem 15. April

Twitter-Besitzer Elon Musk macht den nächsten Schritt, um Nutzer zum Abschluss eines Bezahl-Abos zu bringen. So sollen vom 15. April an nur noch Tweets zahlender Abo-Kunden im „Für dich“-Bereich auftauchen, in dem die Beiträge von Software ausgesucht werden. Das sei „der einzige realistische Weg“, um sich gegen eine Flut automatisierter Bot-Accounts zur Wehr zu setzen, argumentierte Musk in der Nacht zum Dienstag.