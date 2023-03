Gläubiger bestimmen die Zukunft Was unter dem neuen Galeria-Chef anders werden soll

Die Zukunft des Warenhauskonzerns Galeria entscheidet sich am Montag in der Messe Essen. Dort treffen sich die Gläubiger des Unternehmens und stimmen ab über den Rettungsplan, den das Management gemeinsam mit dem Sanierungsexperten Arndt Geiwitz ausgetüftelt hat und der Galeria endlich in ruhigeres Fahrwasser bringen soll. Mit dabei in der Abstimmungsrunde sitzen unter anderem der Bund als großer Kreditgeber, dazu Vermieter, Lieferanten, Warenkreditversicherer und Mitglieder des Galeria-Aufsichtsrates.