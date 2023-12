Steigende Streaming-Preise So sparen Sie bei Netflix, Disney Plus & Co.

Die meisten Anbieter von Streaming-Diensten drehen an der Preisschraube. Bei Disney+ Plus kostet die Premium-Version seit November zwölf Euro, Amazon Prime Video erhöhte im vergangenen Jahr den monatlichen Abopreis von acht auf neun Euro. Und Apple TV Plus kostet seit Anfang des Jahres statt sieben Euro nun zehn Euro. Noch viel stärker sind die Erhöhungen beim Sport-Streamingdienst Dazn, der in einer ganz anderen Liga spielt. Wir sagen, wo und wie Kunden am besten sparen können.