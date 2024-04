Lebensmittel-Lieferdienst Getir steht vor dem Aus in Deutschland

Dabei hatte Getir selbst schon 2023 den Abbau von 2500 Stellen angekündigt; von den einst 23 deutschen Städten sollten auch nur sechs übrig bleiben, in denen Getir seine Dienste weiter anbieten wollte. Neben Düsseldorf und Köln waren das Berlin, München, Hamburg und Frankfurt. Also große Städte, in denen die Transportkosten sich verringern, weil mehr Kunden auf begrenztem Raum bedienbar sind. Das Geschäft hätte dadurch vielleicht profitabler werden können, aber das scheint einem Teil der Geldgeber alles deutlich zu langsam zu gehen. Allen vorn dem Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi, der auch an Flink beteiligt ist und angeblich den Plan verfolgt, das Geschäft zu trennen: Flink für Europa, Getir nur noch für die Türkei. Was die Investoren umtreibt, ist auch das Management. Das ist womöglich der Fehleinschätzung unterlegen, in Deutschland beispielsweise könne alles so funktionieren wie daheim. Aber: „Eine 16-Millionen-Metropole wie Istanbul mit so einer Verdichtung ist nicht vergleichbar mit Berlin“, so Heinemann.