Balkonkraftwerke und Mieterstrom Das bringt das Solarpaket für Mieter und Eigentümer

Die Erzeugung von Solarstrom wird nicht nur beliebter, sie muss auch kräftig ausgebaut werden, wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will. Nun hat die Ampel endlich das Solarpaket auf den Weg gebracht, auf das man sich eigentlich schon lange geeinigt hatte. Doch wegen der Koppelung an die umstrittene Reform des Klimaschutzgesetzes hatte sich das Ganze verzögert. Nun soll der Bundestag das Solarpaket in der nächsten Woche beschließen. Das bringt es für Firmen, Bauern und Verbraucher.