Traktoren blockieren Autobahnen Die Bauernverbände müssen solche Aktionen verhindern

Im Grundsatz unterscheidet sich ein Bauernprotest wie der von Montagabend nicht von dem, was die „Klima-Kleber“ genannten Aktivisten tun. Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, greift eine Gruppe in den Straßenverkehr ein und hindert Unbeteiligte am Fortkommen. Ein passiv-aggressiver Protest, um Aufmerksamkeit zu erzwingen. Dabei können die Klima-Kleber sich noch auf höhere Ziele berufen: Sie wollen die Welt retten – den Landwirten geht es um ökonomische Nachteile. Warum also fliegen gestandenen Bauern in schweren Fahrzeugen auf der Autobahn jetzt mehr Sympathien zu als jungen Menschen, sie sich wehrlos auf Stadtstraßen kleben?