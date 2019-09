Fridays for Future : Superintendentin: Mitarbeiter bekommen frei für Klima-Demo

Krefeld Das neue Oberhaupt des evangelischen Kirchenkreises gibt Mitarbeitern zur Teilnahme eine Stunde frei.

(vo) Barbara Schwahn, neue Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen, appelliert, sich an den Demonstrationen von Fridays for Future zum Schutz des Klimas zu beteiligen, die am Freitag, 20. September, in der Region in Krefeld, Kempen, Willich und Meerbusch stattfinden. „Im Gebiet des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld-Viersen finden mehrere Demonstrationen statt - mittags in Krefeld und Kempen, nachmittags in Meerbusch und Willich“, erklärt die Pfarrerin, die am Freitag, 13. September in Krefeld mit einem Gottesdienst ins Amt eingeführt worden ist, „ich möchte alle einladen dahinzukommen“. Es sei schon immer ein Anliegen der Kirche, sich für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen, „das könnt ihr hier tun.“ Mitarbeiter des Kirchenkreises, die an einer Demonstration mittags in Krefeld oder Kempen teilnehmen, bekämen maximal eine Stunde für ihre Teilnahme an einer Klimaschutzveranstaltung geschenkt.