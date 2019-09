Enni Night of the Bands : Moodish spielt im Cobra

Moodish-Sänger James Taylor am Mikrofon. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Moers Fünf Musiker aus dem Ruhrgebiet und Wales heizen bei der Enni Night of the Bands im Cobra ab 22.30 Uhr mit Covermusik ordentlich ein. Rage Against the Machine und Kraftklub, Oasis und die Beatles, Stevie Wonder und Tom Jones – Moodish um Sänger James Taylor haben alles im Gepäck.

Das Partyhaus Cobra auf der Friedrichstraße öffnete im März seine Pforten. Seitdem wird dort bis tief in die Nacht gefeiert.

Bei der Enni Night of the Bands treten am 28. September 26 Bands in 22 Moerser Lokalen auf. Ein Bus bringt Gäste von Lokal zu Lokal. Tickets sind bei Moers Marketing, im Niag-Kundenzentrum, der Volksbank-Filiale an der Mühlenstraße und in den Enni-Kundenzentren erhältlich.

(RP)