Denkmalschutz : Experten kartieren Kirche via Hubsteiger

Die Industriekletterer von Baumkauz haben an der Kirchenfassade Sicherungshaken angebracht, die es den späteren Sanierern ermöglichen soll, auch solche Flächen, etwa an der Süd- und der Ostseite des Turmes, zu erreichen, die mit dem Hubsteiger nicht zugänglich sind. Foto: Georg Hilbert/HILBERT

Monheim Kurz nach Ostern wurde die Beton-Fassade der Friedenskirche von dem Magdeburger Büro gh-DenkMalPlan auf Schäden, wie Hohlstellen, untersucht. Zwei Millionen Euro wird die Sanierung mutmaßlich kosten.

Den Passanten, Nachbarn und vor allem auch den Kindern der evangelischen Kita bot sich in den beiden Wochen nach Ostern ein ungewöhnlicher Anblick: Per unterschiedlich großen Hubsteigern rückten der Baudenkmalsanierer Dr. Georg Hilbert und seine Frau Birgit Schubert-Hilbert der Friedenskirche auf die Außenhaut, um die Schäden in deren Betonfassade zu kartieren. So wurden etwa die entdeckten Hohlräume mit Kreiden markiert. Die Mühlheimer Firma Baumkauz unterstützte das Paar mit verschiedenen Arbeitsbühnen und auch mit Industriekletterern – je nach Anforderungen der Gebäudegeometrie.