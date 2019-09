Basketball : Teilnehmerfeld für Olympia-Qualiturniere steht

Köln Der Basketball-Weltverband FIBA hat das Teilnehmerfeld für die Olympia-Qualifikationsturniere bekannt gegeben. 24 Teams, darunter auch die deutsche Nationalmannschaft, kämpfen um die vier verbliebenen Tickets für Tokio 2020

Zu den 16 Nationen, die sich durch ihre Platzierung bei der WM in China die Teilnahme an den Quali-Turnieren sicherten, kommen acht Teams über ihr Ranking in der Weltrangliste hinzu. Aus Europa sind dies Kroatien und Europameister Slowenien. Nur die Gewinner der vier Turniere, die vom 23. bis 28. Juni ausgetragen werden, dürfen an den Olympischen Spielen teilnehmen.