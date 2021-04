Kampf gegen Corona : Die erste Nacht mit Ausgangssperre in Krefeld

Krefeld Es ist für Krefeld ein historischer Tag: Erstmals seit Jahrzehnten herrscht in der Stadt Ausgangssperre im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Wirkung und Rechtmäßigkeit der Maßnahme sind umstritten.

Es ist eine durchaus bedrückende Stimmung, die spätestens um 21 Uhr, zum Beginn der Ausgangssperre, über Krefeld liegt. Der Ostwall liegt wie ausgestorben da. Nur eine Handvoll Passanten eilen eher verschämt entlang. Den Verkehr bilden vor allem Taxis und Pizzalieferdienste – und einige Polizeiwagen. Hoch- und Königstraße sind menschenleer. Lediglich am Theaterplatz hält sich die dortige Drogenszene nicht an die Ausgangssperre. Es scheint sogar, als rückten sie geradezu aus Protest noch etwas enger zusammen.

Dennoch, im Grundsatz halten sich die Krefelder an die geltenden Regeln und bleiben in den eigenen vier Wänden. Einige Anwohner schauen aus den Fenstern und beobachten mit spürbarem Argwohn jeden, der vorbeigeht. Im ausgehenden Tageslicht wirkt die Szenerie gespenstisch und gemahnt eher einem Sonnenaufgang im Juni und damit einer Zeit um drei oder vier Uhr Nachts.

So fällt die erste Bilanz für die Stadt Krefeld nach einigen Minuten Ausgangssperre positiv aus. Die Menschen halten sich im überwiegenden Teil an die Maßnahmen gegen die Pandemie und scheinen zumindest dem Kurs der Bundesregierung zu folgen. Ein beklemmendes Gefühl ist es dennoch, so früh am Abend derart allein durch die Stadt mit gut 230.000 Einwohnern zu laufen. Und trotz expliziter Ausnahme für die Presse fühlt es sich falsch an, unterwegs zu sein.