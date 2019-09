Monheim : Monheimer Buchpreis für Amok-Story

Lea-Lina Oppermann schildert in ihrem nun preisgekrönten Werk einen Schulamoklauf aus verschiedenen Perspektiven. Foto: RP/Stadt Monheim

Monheim Die 21-jährige Lea-Lina Oppermann erhält die mit 2000 Euro dotierten „Wi(e)derworte“ für ihren Debütroman „Was wir dachten, was wir taten“. Entschieden hat eine Jury von 11- bis 17-Jährigen.

Der Jugendbuchpreis „Wi(e)derworte“ der Stadt Monheim geht in diesem Jahr an Lea-Lina Oppermann und ihren Roman „Was wir dachten, was wir taten“. Dies teilte die Stadt jetzt mit. Erstmals wird der Preis gemeinsam mit dem Kulturamt der Stadt Bonn im Rahmen des Rheinischen Lesefestivals „Käpt’n Book“ verliehen. Mehr als 40 Kinder und Jugendliche aus Bonn, Bornheim und Monheim lasen sich durch zahlreiche Bücher diskutierten über ihre jeweiligen Favoriten. Lea-Lina Oppermann soll den mit 2000 Euro dotierten Preis am Freitag, 22. November, im Beisein der in Monheim aufgewachsenen Schriftstellerin Ulla Hahn im Ulla-Hahn-Haus entgegennehmen.

Das im Verlag Beltz & Gelberg erschienene Buch schildert in der Form eines beklemmenden Kammerspiels aus verschiedenen Perspektiven einen Schulamoklauf. In ihrer Begründung erklärt die Jury, es handle „von Moral im Allgemeinen im Vergleich zu Moral in lebensgefährlichen Situationen.“ Das Debüt der erst 21-jährigen Autorin Lea-Lina Oppermann überzeuge aber auch durch seine schaurige Relevanz. „In Amerika wurden 2017 mehr Schulkinder getötet als Polizisten und Soldaten zusammen“, heißt es in der Preisbegründung.

Info Träger der Monheimer Literaturpreise Der Ulla-Hahn-Autorenpreis prämiert das deutschsprachige Erstlingswerk eines Autors unter 35. Der mittlerweile mit 10.000 Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre verliehen. Er wechselt sich mit dem UH!-Literaturpreis bzw. der Wi(e)derworte-Auszeichnung ab, der von einer Jugendjury vergeben wird (2000 Euro). 2012 Ulla-Hahn-Autorenpreis Nadja Küchenmeister Gedichtband „Alle Lichter“ 2013 UH!-Preis Jennifer Benkau „Dark Canopy“ 2014 Ulla-Hahn-Preis Lara Schützsack „Und auch so bitterkalt“ 2015 UH!-Preis Wulf Dorn „Phobia“ 2016 Ulla-Hahn-Autorenpreis Shida Bazyar „Nachts ist es leise in Teheran“ 2017 Wi(e)derworte 2017 Heike Karen Gürtler „Mut ist der Anfang vom Glück“ 2018 Ulla-Hahn-Autorenpreis Karoline Menge „Warten auf Schnee“ 2019 Wi(e)derworte 2019 Lea-Lina Oppermann „Was wir dachten, was wir taten“

Die 11- bis 17-jährigen Jurymitglieder besuchen verschiedene Schulformen und haben unterschiedliche kulturelle Hintergründe. An der Juryarbeit beteiligten sich das Monheimer Ulla-Hahn-Haus, wo sich Jugendliche aus Monheim und anliegenden Städten trafen, die Heinrich-Böll-Sekundarschule aus Bornheim und das Clara-Fey-Gymnasium, das Amos-Comenius-Gymnasium, die August-Macke-Schule und das Nikolaus-Cusanus-Gymnasium aus Bonn. Seit März lasen die Jugendlichen in fünf Gruppen 20 aktuelle Bücher und erstellten eine Shortlist aus sieben Titeln. Zu den Favoriten gehörten Tamara Bach („Mausmeer“), Katja Brandis („Khyona – Im Banne des Silberfalken“), Stefan Gemmel und Uwe Zissener („Befreiungsschlag“), Ava Reed („Die Stille meiner Worte“), Margit Ruile („God’s Kitchen“) und Antje Wagner („Hyde“). Jeweils zwei Delegierte der Gruppen entschieden sich im Ulla-Hahn-Haus schließlich für Lea-Lina Oppermanns „Was wir dachten, was wir taten“.

Der Jugendbuchpreis wird im November zum vierten Mal verliehen. Inspiriert vom Werk und der Lebensgeschichte Ulla Hahns zeichnet er Bücher aus, die von der Emanzipation junger Menschen erzählen. Im Fokus stehen Geschichten über junge (Anti-)Helden im Widerstreit, die großen gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit, Wege und Irrwege des Heranwachsens oder die Auseinandersetzung mit der Welt und dem eigenen Ich. In die Auswahl für den Preis kommen Romane, die in den vergangenen zwei Jahren als deutschsprachige Originalausgabe erschienen sind.