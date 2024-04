Nach frostigen Nächten Weinbauverband in Deutschland fürchten Ernteausfall

So berichten auch die Bischöflichen Weingüter in Trier von Verwüstungen in den Weinlagen. „Die Schäden sind absolut verheerend und werden zu starken Ertragsausfällen führen“, sagte Güterdirektorin Julia Lübcke der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). „Vor allem an Saar und Ruwer sowie in der Avelsbach gibt es kaum Weinberge, die nicht betroffen sind“, sagte die Weinbau-Expertin. Auch die stehengelassenen Frost-Ruten habe es größtenteils erwischt. „Wir reden hier sicherlich insgesamt von 90 Prozent Ausfall an Saar und Ruwer.“ Die weitere Entwicklung müsse nun abgewartet werden. Zu hoffen sei, dass es am Ende doch noch etwas besser werde als es im Augenblick erwartet werde.