Handball : Von Anfang an droht der Abstiegskampf

Straelen Die Handballerinnen des SV Straelen starten mit einem schweren Programm in die Regionalliga-Saison. Die Vorbereitung verlief holprig: Trainer Thomas Floeth konnte kein einziges Mal den kompletten Kader begrüßen.

(terh) Handball-Regionalliga der Frauen: SV Straelen – TB Wülfrath (So., 18.45 Uhr, Sporthalle im Schulzentrum an der Fontanestraße). Im ersten Jahr war er glück­lich, im zweiten haben sich die Grün-Gelben den Klassenerhalt redlich verdient. Jetzt startet für den SV Straelen Regionalliga-Spielzeit Nummer drei. Am Saisonziel hat sich nichts geändert. „Wir spielen von Anfang an gegen den Abstieg, wobei es der Spielplan nicht gerade gut mit uns gemeint hat“, sagt Straelens Trainer Thomas Floeth. In drei der ersten vier Partien geht es gegen die Titelfavoriten aus Bonn, Strombach und Wülfrath. Letzterer gibt am Sonntag zum Saisonauftakt seine Visitenkarte in der Sporthalle an der Fontanestraße ab.