Ökumenische Umweltgruppe der Kempener Kirchengemeinden : Ein Rasenstück wird zur Blühwiese

Zwei der rührigen Mitstreiter der Umweltgruppe vor der Blühwiese an der Thomaskirche: Ludwig Halberstadt (links) und Alfred Lersch. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Albrecht Dürers großartige Gemälde „Das große Rasenstück“ und „Das kleine Rasenstück“ (1503) dürften vielen bekannt sein. Nicht nur Kunstfreunde, auch Naturfreunde finden diese Bilder wegen der Fülle der detailgetreu dargestellten Pflanzen faszinierend.

„Eine solche Biodiversität sucht man in den von Menschenhand gepflegten Naturflächen häufig vergebens“, sagt Ludwig Halberstadt von der Ökumenischen Umweltgruppe der Kempener Kirchengemeinden.

Das galt auch für das 80 Quadratmeter große Rasenstück auf der Südseite der evangelischen Thomaskirche an der Wachtendonker Straße. „Es war bis Anfang April immer sauber, ordentlich und ohne Pestizide gepflegt worden. Aber als reine Abstandsgrünfläche aus Trittrasen war es kein wirklicher Hingucker – wenn man denn überhaupt einen Blick über das Mäuerchen geworfen hat. In seiner grünen Homogenität konnte der Vielschnittrasen dem Betrachter keinerlei Naturerlebnis vermitteln“, so Halberstadt.