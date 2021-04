Im Kreis Viersen : Erinnern an die Opfer der Corona-Pandemie

Kreis Viersen In Viersen und Niederkrüchten fanden am Samstag und Sonntag Gottesdienste statt, um der Corona-Toten und ihrer Familien zu gedenken.

In der Grabeskirche St. Josef wurde der ökumenische Gottesdienst unter dem Titel „Gemeinsam gedenken, würdigen, zusammenstehen, hoffen“ gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie fand der Gottesdienst in einem kleinen Rahmen statt, konnte aber über einen Live-Stream online verfolgt werden. Zudem hatten die Friedhofsgärtnerei Hellekamps, Gärtnerei Bock, Blumen Schmitz und der Memoriamgarten am Sonntagabend am Viersener Friedhof Lichter gegen das Vergessen entzündet. Zeitgleich hatte die katholische Kirche St. Bartholomäus zu einem Gedenkgottesdienst für die 15 Corona-Toten der Kommune eingeladen.