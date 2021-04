Kontrolle in Viersen : Schwarzarbeiter auf Baustelle erwischt

Viersen Das Hauptzollamt Krefeld hat in seinem Zuständigkeitsgebiet Baustellen kontrolliert. Das war Teil einer bundesweiten Aktion. In Viersen fiel ein Arbeiter ohne Arbeitsgenehmigung auf.

Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Krefeld haben eine Baustelle in Viersen überprüft. Wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte, waren dort zwölf Mitarbeiter von acht Firmen beschäftigt. Ein Arbeitnehmer habe keine Arbeitsgenehmigung vorweisen können, berichtete er. Ein Strafverfahren sei eingeleitet und der Arbeitnehmer an das zuständige Ausländeramt übergeben worden. Die Kontrolle in Viersen war Teil einer bundesweiten Aktion. 34 Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Krefeld überprüften am 16. April in ihrem Zuständigkeitsbezirk acht Baustellen, darunter eine im Kreis Viersen.