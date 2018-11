"Fans dürfen auch ruhig wieder mitmachen": DFB-Team von schlechter Stimmung in Gelsenkirchen überrascht

Gelsenkirchen Das verkorkste WM-Jahr hat auch den Fans zugesetzt. In den beiden letzten Länderspielen des Jahres waren das Interesse und die Stimmung mau, obwohl die Nationalmannschaft auf und neben dem Platz ein anderes Gesicht zeigt.

Als die Oranje-Fans ihre Spieler nach dem Abpfiff lautstark feierten, hatten viele deutsche Anhänger ihrem Team bereits den Rücken gekehrt. Das historisch schlechte WM-Jahr belastet auch die Beziehung zwischen Nationalmannschaft und Fans, das wurde zum Abschluss am Montagabend in Gelsenkirchen nochmal deutlich.

Obwohl die neue Turbo-Generation um Leroy Sane, Serge Gnabry und Timo Werner beim 2:2 (2:0) gegen die Niederlande phasenweise brillierte, sprang der Funken nur selten auf die Ränge über. So wie schon beim 3:0-Sieg vier Tage zuvor in Leipzig gegen Russland.

Innerhalb des Teams ist man der Meinung, man habe zuletzt viel für die Fans geleistet. "Wir haben nach der WM ein paar Dinge verändert, auch was die Nähe zu den Fans betrifft. Wir haben uns in allen Spielen wirklich zerrissen. Ich denke, die Fans dürfen ruhig auch wieder mitmachen", sagte Thomas Müller.

Doch selbst der personelle und spielerische Neuaufbau konnte die Fan-Müdigkeit nicht ganz vertreiben. Auch mit einem öffentlichen Training in Berlin, einem Schul- und Vereinsbesuch in Leipzig und mehr Zeit für Autogramme ist das Problem allein nicht aus der Welt zu schaffen. Lediglich 42.186 Zuschauer kamen in Gelsenkirchen, in Leipzig waren es sogar nur 35.288. Die 8,5 Millionen TV-Zuschauer beim Spiel gegen die Niederlande sind auch keine Quote, bei der die Programmdirektoren jubelnd an die Decke springen.