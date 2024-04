Nach Nagelsmann-Verlängerung Kein Zurück für Tuchel in Trainerfrage beim FC Bayern

Für Thomas Tuchel gibt es kein Umdenken über seine nur noch bis zum Sommer befristete Tätigkeit als Trainer des FC Bayern. „Ich habe eine Vereinbarung mit dem Verein, die ist kommuniziert und steht“, betonte Tuchel am Freitag vor dem Gastspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin. Tuchel war gefragt worden, ob er sich vorstellen könne, vielleicht doch bei den Münchnern weiterzumachen.