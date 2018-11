Deutschland verspielt Sieg gegen die Niederlande : Mangel an Entschlossenheit wird bestraft

Gelsenkirchen Das DFB-Team ist knapp davor, endlich wieder einen rundum zufriedenen Fußballabend zu feiern. Doch fehlende Konzentration verhindert das Erfolgserlebnis zum Jahresabschluss.

Beinahe wäre es noch ein ganz versöhnlicher Jahresabschluss geworden. Es fehlten nur knapp vier Minuten. Die Nachspielzeit im Nations-League-Spiel gegen die Niederlande war gerade angebrochen, und die deutsche Nationalmannschaft schickte sich an, den 2:1-Vorsprung über die Zeit zu bringen. Da leistete sie sich die zweite grobe Unachtsamkeit in dieser Schlussphase, der aufgerückte holländische Verteidiger Virgil van Dijk traf mit einem wuchtigen Kopfballtreffer zum 2:2-Ausgleich. Die Holländer feierten mit ihrem Anhang, die Deutschen ließen die Köpfe hängen. Es war ein Schlussakkord, der so richtig zu einem der trübsten Länderspieljahre der jüngeren DFB-Geschichte passte.

Dabei ließ sich die für die Abschlusstabelle bedeutungslose Begegnung aus Sicht der Gastgeber ganz gut an. Die schnellen Stürmer Serge Gnabry, Timo Werner und Leroy Sané rissen fast so wie beim 3:0-Testspielerfolg über Russland am vergangenen Donnerstag tiefe Lücken in die holländischen Abwehrreihen. Und erneut reichte das zu einer frühen und komfortablen Führung. Werner und Sané trafen mit Flachschüssen von der Strafraumgrenze, die niederländische Defensive schien überfordert. "Man muss da viel konzentrierter sein. Wir wussten, dass sie mit ihrer Schnelligkeit sehr gefährlich sein würden. Das Spielsystem hat uns nicht überrascht, wir hatten unsere Schwierigkeiten", sagte der niederländische Trainer Ronald Koeman, "vielleicht war es für uns zu viel, innerhalb so kurzer Zeit gegen Frankreich und Deutschland auf höchstem Niveau spielen zu müssen."

Weil sich die Holländer auch im Rückstand zunächst nicht zu großen Offensivanstrengungen aufraffen konnten, kontrollierte das Team von Bundestrainer Joachim Löw das Geschehen. Es geriet dabei aber viel zu sehr in den Verwaltungsmodus, ohne entschlossen auf die Entscheidung zu spielen. Ein drittes Tor war dennoch möglich. Werner schob den Ball nach einem Konter knapp am holländischen Kasten vorbei. Und Sané verstolperte einen Querpass des eingewechselten Marco Reus ein paar Meter vor dem Ziel. Sogar als die erst in der Schlussviertelstunde energischer werdenden Gäste nach einem Patzer des ebenfalls eingewechselten Leon Goretzka zum Anschlusstor kamen, war die Entscheidung auf der anderen Seite möglich. Aber Thilo Kehrer traf den Ball nicht, der ihm wiederum von Reus im Strafraum aufgelegt worden war. "Sie hatten ihre Chance, das Spiel zu beenden", sagte Koeman.

Der (jugendliche) Mangel an Entschlossenheit der Deutschen wurde bestraft. Und so bot die Begegnung mit den Niederländern, die in ihrem Neuaufbau einen Schritt weiter zu sein scheinen, reichlich Lehrmaterial für die DFB-Auswahl auf ihrem Weg in die EM-Qualifikation im kommenden Jahr. Zum einen ist deutlich, dass es zur Umstellung des fußballerischen Stils vom unergiebigen Ballbesitzspiel der WM in Russland zu viel mehr Tempo und dem sogenannten Umschaltspiel über die jungen Hochgeschwindigkeitsfußballer keine Alternative gibt. Zum anderen weist nicht zuletzt Löw darauf hin, dass seine Mannschaft in vielen Bereichen noch ordentlich Nachholbedarf hat. "Das ist vielleicht der Preis einer jungen Mannschaft, sie muss Erfahrungswerte mitnehmen", sagte er. Sein Team muss lernen, Chancen mit größerem Nachdruck, auch mit mehr Willen zu nützen. Und sie muss einen Vorsprung abgeklärter nach Hause spielen. Auch im Spiel gegen die Russen leistete sie sich Konzentrationsmängel. Die wurden nur nicht so konsequent bestraft, weil die russische Mannschaft nicht die Qualität der holländischen hat.

Fest steht: Aus dem gefeierten Weltmeister, der in Russland vor einem halben Jahr selbstbewusst zur Titelverteidigung angetreten war, ist wieder ein Lehrling im internationalen Geschäft geworden. Der Abstieg aus der A-Gruppe der Nations League drückt ganz korrekt aus, an welcher Stelle sich die DFB-Auswahl gerade befindet.

Daran ändern die Lichtblicke, für die Spielfreude und Geschwindigkeit namentlich der jungen Spieler sorgen, nichts. Sie geben allenfalls die Hoffnung, dass es in näherer Zukunft deutlich besser aussehen wird um die wichtigste Fußball-Mannschaft des Landes. Viel Arbeit hat Löw dennoch vor sich. Jedoch beharrte er darauf: "Ich habe mehr Positives als Negatives gesehen. 80 Minuten waren wir die klar bessere Mannschaft." 80 Minuten.

