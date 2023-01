Schock für Uerdingen Kapitän Leonel Kadiata erlitt doppelten Bänderriss

Und nun? Wie wird der neue Trainer Björn Joppe auf den Ausfall von Leonel Kadiata reagieren? Unabhängig davon hatte er bereits in den ersten Testspielen eine taktische Änderung vorgenommen und in der Abwehr eine Dreierkette aufgeboten. Die stand mit Sander Rau, Kadiata und Babacar M’Bengue in Aachen zum Beispiel eine Stunde lang sehr gut. Evers kann die Rolle von Kadiata nicht übernehmen, Zimmermann laboriert an einem Kreuzbandriss und kommt daher nicht in Frage. Blieben Funk und Weggen – vielleicht aber auch eine ganz andere Lösung?