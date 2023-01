1:4-Niederlage bei Alemannia Aachen Younes Mouadden bringt den KFC Uerdingen in Führung

Die gute Nachricht zuerst: Der KFC Uerdingen präsentierte sich im Testspiel bei Alemannia Aachen stark verbessert und unterlag dem Regionalligisten erst in der Schlussphase mit 1:4 (0:0). Allerdings gab es einen Wermutstropfen, denn nach eine Stunde schied Kapitän Leonel Kadiata verletzt aus. Die Begegnung hatte ursprüngliche in Oppum ausgetragen werden sollen, doch wurde sie aufgrund der Platzverhältnisse nach Aachen auf einen Nebenplatz am Tivoli verlegt.