Fußball Erfolgserlebnis für das Regionalliga-Schlusslicht

Der Ex-Profi setzte im Stadion an der Düsseldorfer Feuerbachstraße alle Spieler ein, in der Halbzeit tauschte er komplett aus. In den ersten 45 Minuten durfte sich ein junger Gastspieler aus den Reihen des Ligarivalen Alemannia Aachen zeigen, der aber für eine Verpflichtung nicht infrage kommt. In der zweiten Halbzeit kam Christian Makana vom Nord-Regionalligisten Phönix Lübeck zum Zuge. Die Personalie des 25-jährigen Flügelspielers, der auch schon für die U 20-Junioren-Nationalmannschaft Angolas gespielt hat, ist schon wesentlich interessanter. Makana wird wahrscheinlich auch in den nächsten Testspielen unter die Lupe genommen.