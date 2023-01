Handball TVK geht mit Sieg im Testspiel ins Match beim Primus 

Vor 120 Zuschauern musste Trainer Gilbert Lansen im einzigen Vorbereitungsspiel nach der Weihnachtspause auf die verletzten Maxi Tobae und David Klinnert verzichten. In der ersten Hälfte konnten sich die Zuschauer trotzdem über ein Torfestival freuen. Für beide Mannschaften ging es darum, wieder in den Rhythmus zu kommen. So führte die Lansen-Truppe nach 30 Minuten mit 24:21. Im zweiten Durchgang konnte sich der Tabellenzweite der Nordrheinliga weiter absetzen und lag in der 49. Minute mit 37:29 vorne. Ein Negativlauf von 1:8 Toren machte es noch einmal unnötig spannend, der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr. „Das war ein gelungener erster Test nach der Pause“, resümierte Lansen. „Im Angriff haben wir eine gute Leistung gezeigt, in der Deckung müssen wir mehr zupacken. Schön wäre es natürlich gewesen, wenn wir in den letzten elf Minuten konzentrierter gespielt und einen klareren Sieg eingefahren hätten.“ -sit