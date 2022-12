Patrick Schneider, Sportlicher Leiter des KFC „Wir müssen aktuell nicht vom Aufstieg reden“

Schneider Wir sind von den Ergebnissen her gut gestartet aber auch da hat man gesehen, dass wir uns als Mannschaft vor allem spielerisch weiterentwickeln müssen. TVD Velbert hat uns dies mehr als deutlich gemacht. Dies war allerdings die einzige Niederlage gegen eine Mannschaft aus den Top 7. Wir haben in der Folge gegen Nettetal verloren und gegen Meerbusch Punkte liegen lassen, was uns in Zugzwang brachte. Diesem Druck konnten wir aber gut standhalten und gegen die direkten Konkurrenten gewinnen, was uns dann an die Tabellenspitze spülte. Leider konnten wir dieses Level gerade gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte nicht halten. Diese fehlende Konstanz hat uns dann den aktuellen Rückstand beschert.