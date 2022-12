Kritisch und kämpferisch Für Kai Evers bleibt der Aufstieg des KFC Uerdingen das Ziel

Evers seht auch keinen Grund, die Zielsetzung zu korrigieren. „Es sind noch 20 Spiele zu absolvieren und 60 Punkte zu vergeben. Wir müssen unseren Job machen, alles andere liegt nicht in unserer Hand. Aber wenn wir den Job machen, viele Siege holen, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, das wir am Ende oben stehen werden. Unser Ziel ist der Aufstieg, da brauchen wir nicht drum herum reden, das ist einfach so. Wir haben jetzt 20 Spiele lang Zeit, wieder gerade zu biegen, was wir in der Hinrunde vermasselt haben.“