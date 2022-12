Transfercoup in der Oberliga KFC Uerdingen holt Torjäger Pascal Weber vom VfB Hilden

Trainer Björn Joppe war am Donnerstag Mittag aber noch aus einem anderen Grund zufrieden. Auf dem gefrorenen, knüppelharten Platz hatte sich im Training keiner verletzt. „Das ist nicht selbstverständlich“, sagte er. Und dann kam wenig später auch die Nachricht aus Wuppertal: Das Spiel des KFC beim Cronenberger SC, das am Samstag im Stadion am Zoo ausgetragen werden sollte, fällt wegen der Unbespielbarkeit des Platzes aus. Alle anderen Plätze in Wuppertal waren schon zuvor gesperrt worden, denn auf dem gefrorenen Boden ist die Verletzungsgefahr extrem groß.