Fußball-Kreisliga B Kleve/Geldern SG Keeken/Schanz ist nicht im Soll

„Man muss den bisherigen Saisonverlauf jedoch auch vernünftig einordnen, da wir nie zwei Spiele hintereinander in unveränderter Aufstellung bestreiten konnten. Ich musste die Mannschaft stets auf drei bis vier Positionen umstellen, weil wichtige Akteure immer wieder ausgefallen sind. Deshalb sind wir auch noch nicht richtig eingespielt“, sagt der Trainer. 24 Spieler hat Eroglu bisher bereits in den 14 Begegnungen einsetzen müssen. Der Altersdurchschnitt des Kaders beträgt knapp 28 Jahre. Die Torschützenliste führt der 23-jährige Finn Schmidthausen an. Er hat zwölf Treffer in seinen nur neun Einsätzen erzielt.