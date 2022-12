Montag übernimmt er das Amt Björn Joppe kehrt als Trainer zum KFC Uerdingen zurück

Am Freitag war es dann aber so weit. Björn Joppe wird Nachfolger des am 28. November entlassenen Alexander Voigt. Am Montag wird Joppe erstmals das Training leiten und quasi an seine alte Wirkungsstätte zurückkehren. Denn der gebürtige Wuppertaler spielte in der Jugend für Bayer 05 Uerdingen, ehe er mit 17 Jahren zum Wuppertaler SV wechselte. Er spielte sieben Jahre für den VfL Bochum wo er es zu zehn Bundesligaspielen brachte, anschließend für Union Berlin, Osnabrück Aalen und Velbert. Als Trainer war er unter anderen für den Regionalligisten Lok Leipzig und den Bonner SC tätig. Dort löste er seinen Vertrag zum Jahreswechsel auf, um die Trainer-A-Lizenz zu machen.