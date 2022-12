Fußball Voll im Soll

Das sagt der Trainer „Ich denke, dass sich die Mannschaft in den letzten Wochen gut entwickelt hat. Schade, dass der Kern der Mannschaft nicht schon von Anfang an so zusammen war. Dann hätten wir jetzt vielleicht schon mehr Punkte und noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein. Wir stehen gerade aber über dem Strich und da wollen wir auch am Ende der Saison stehen.“