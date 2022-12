1:2-Pleite beim MSV Düsseldorf Konfuser KFC Uerdingen blamiert sich erneut

Die Uerdinger boten eine desolate Leistung. Sie waren nun zwar optisch überlegen, doch die bessere und gefährlichere Mannschaft war der MSV. Er setzte immer wieder mit seinen Kontern Nadelstiche, war in den entscheidenden Zweikämpfen stärker und verfügte über ein klares Konzept. Ähnliches war beim KFC nicht zu erkennen, der auch in den Bereichen Schnelligkeit und BIss deutlich unterlegen war. So hagelte es von den Rängen lautstark Kritik. In der 72. Minute sorgte Benslaiman Benktib mit einem Distanzschuss zum 2:0 für die Entscheidung. Der Anschlusstreffer in der 86. Minute durch einen Kopfball von Lipinski war ein Geschenk von MSV-Torhüter Florian Ricken.