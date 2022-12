So tickt der neue Coach Björn Joppe steht beim KFC vor kniffliger Aufgabe

Am Tag vor seinem Amtsantritt saß Björn Joppe auf der Tribüne des Paul-Janes-Stadions in Düsseldorf, wo er den Auftritt seiner künftigen Mannschaft verfolgte. Der KFC Uerdingen verlor beim Oberliga-Neuling MSV Düsseldorf 1:2, was eigentlich schon schlimm genug ist. Doch weitaus grausamer als das Ergebnis war die Präsentation. „Ich bin schockiert darüber, wie die Mannschaft aufgetreten ist“, sagte Björn Joppe am Montag nach der ersten Trainingseinheit unter seiner Leitung. „Das war leidenschaftslos, emotionslos. Ich hatte auch das Gefühl, dass kein Plan auf dem Platz war. Keiner wollte den Ball, es gab keine Überzeugung in den Aktionen. Vielleicht war es auch eine Folge dessen, wie die Hinrunde gelaufen ist – mit großen Schwankungen.“