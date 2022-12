Dormagener empfehlen Die schönsten Spiele für Familien

Schon seit über 20 Jahren haben Nicole und Lars Fahrenkamp eine große Leidenschaft für Brettspiele. „Angefangen hat eigentlich alles mit den ‚Siedlern von Catan’“, erzählt Nicole Fahrenkamp. Damals war der Spieleklassiker neu und im Freundeskreis wurden ausgedehnte Spieleabende veranstaltet. „Irgendwann sind wir dann mal zu einer Spielemesse gefahren und seitdem machen wir das regelmäßig.“ Dort informieren sie sich über neue Spiele. „Das ist sehr schön, weil man dort so viel ausprobieren kann. Nicht jedes Spiel ist wirklich so toll, wie es auf den ersten Blick aussieht, dafür sind manche Spiele super, die eher unscheinbar wirken.“ Auch die beiden Kinder Julia (16) und Jan (13) sind oft mit dabei und probieren gerne Neues aus, lieben aber auch Klassiker wie „Spiel des Lebens“, das sich gut zwischendurch spielen lässt, weil man nicht viel aufbauen muss. An den Weihnachtstagen wird im Hause Fahrenkamp auch gespielt, aber eher am ersten oder zweiten Tag. Die Familie gibt Tipps, welche Spiele sich gut eignen – auch nach den Weihnachtstagen.