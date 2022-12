Fußball-Landesliga Ronny Kockel bleibt bis zum Sommer 2024 Trainer des VfR Fischeln

In den zurückliegenden Tagen wurde häufig spekuliert, dass eine Verlängerung des Vertrages von Ronny Kockel beim VfR Fischeln über das Jahresende hinaus, wohl nur Formsache sei. Dies war aber bei weitem nicht so. Fast täglich trafen sich Ralf Rusbült, sportlicher Leiter, der Vorsitzende Ralf Boortz und eben der erfolgreiche Trainer Ronny Kockel. Er hat in der Meisterschaft 14 von 18 möglichen Punkten geholt und ist im Pokal in Tönisberg souverän ins Kreispokal-Halbfinale eingezogen. Bessere Zeugnisse gibt es wohl selten.