Fußball-Kreisliga A Verstärkung für Arminia Kapellen

Mit der Verpflichtung von Tobias Bolz ist der Arminia ein echter Coup geglückt. Der 21-Jährige, der in Hamb zu Hause ist, bestritt in der abgelaufenen Saison 15 Einsätze in der Landesliga für den Meister SV Sonsbeck und trug damit seinen Teil zum Aufstieg in die Oberliga bei. Trotz der reizvollen Herausforderung, auch das „Abenteuer Fünfte Liga“ in Angriff zu nehmen, legte der Mittelfeldspieler aus beruflichen Gründen zunächst eine Pause ein.