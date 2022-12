Fertigstellung im November 2023 Im Stadion Grotenburg tut sich was

Zufriedene Gesichter gab es in der Grotenburg, wo Rachid Jaghou, Leiter des Zentralen Gebäudemanagements, und die Projektverantwortliche Sabine Schmidt gemeinsam mit dem KFC-Vorsitzenden Damien Raths sowie Sebastian Grauten, Michael Eigenbrodt und Rolf Kiewitt von den Grotenburg Supporters die Fortschritte im Stadion präsentierten. „Wir sind froh, dass endlich die Bagger angerollt sind“, sagte Jaghou. Aufgaben seien vergeben worden, jetzt gehe es voran. Rund zwölf Millionen Euro, so Rachid Jaghou, werde die komplette Sanierung des Stadion kosten. Mitte nächsten Jahres solle die Nutzungsübergabe an den KFC erfolgen, für November sei die Endabnahme vorgesehen.