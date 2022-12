KFC-Kapitän Leonel Kadiata „Vielleicht muss es mal richtig knallen“

Kadiata Ja, wir lamentieren halt immer. Unter der Woche meckert der eine oder der andere, dass er nicht spielt. Dann bekommt er die Chance und dann muss man da sein. Am Wochenende kommt es drauf an, da zählt’s. Ob und was wir in der Woche machen, interessiert keinen. Aber wenn wir dann so auflaufen, wie manche heute aufgelaufen sind, das geht nicht. Ich habe heute auch nicht meinen besten Tag gehabt, das will ich deutlich sagen, aber mutig sein, den Ball haben wollen, das zeigt, wer Führungsspieler und Qualitätsspieler ist. Aber wenn wir zu viele Jungs hier haben, die sich einfach verstecken, die den Ball, gerade wenn es auch mal schwer wird, nicht haben wollen, dann ist es für den KFC Uerdingen einfach zu wenig.