4:3 gegen Meppen Fortuna gewinnt torreiches Testspiel

Die 575 Zuschauer am Flinger Broich sollten aber auch einige schöne Düsseldorfer Aktionen zu sehen bekommen. In der ersten Hälfte war da vor allem Kristoffer Peterson zu nennen. Der Schwede war mitverantwortlich dafür, dass Fortuna schnell wieder zurück in die Partie fand. Erst verkürzte er nach einem schönen Solo auf 1:2 (24.). Zwei Minuten später bediente er dann frei vor dem Tor den mitgelaufenen Rouwen Hennings, der nur noch zum zwischenzeitlichen Ausgleich einschieben musste. Bis zum Ende der ersten Hälfte präsentierte sich die Elf von Trainer Daniel Thioune dann sicherer und ließ auch defensiv nichts mehr anbrennen.