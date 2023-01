Alles über den Transfer-Knaller Warum Pascal Weber den Schritt zum KFC wagt

Weber will auf der Zielgeraden seiner Laufbahn noch einmal in der Regionalliga auf Torejagd gehen. Ad hoc wäre das in Straelen möglich gewesen, wahrscheinlich aber nur für ein paar Monate. Nun will er noch ein paar Monate in der Oberliga und dann eine komplette Saison in der Regionalliga spielen – mit dem KFC. „Natürlich ist es unser Ziel, in dieser Saison aufzusteigen, da geben wir alles für.“ Sein Debüt im KFC-Trikot gegen den MSV Duisburg (0:6) sei „komisch“ gewesen. „Ich kenne es nur, im schwarz-weißen Trikot zu spielen, mit den gleichen Leuten“, erklärt er. „Das war jetzt ganz anders, weil sie meine Laufwege nicht kennen und ich ihre nicht. Aber es ist Fußball und die Jungs sind nett, sie haben mich super aufgenommen. Aber ich denke, mit mir ist es auch nicht so schwierig zusammenzuarbeiten oder zu spielen. Heute war es eben etwas schwieriger, aber es hat Spaß gemacht und ich glaube, dass die Qualität da ist und wir uns finden.“