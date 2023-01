Hallenfußball Darum ist Stefan G. Rex nach dem Turnier happy

In Gruppe C wurde der KFC Uerdingen mit vier deutlichen Siegen seiner Favoritenrolle gerecht. Als Zweiter schaffte erwartungsgemäß A-Ligist FC Hellas den Sprung in die Finalrunde. Schwer tat sich in der Gruppe D Landesligist VfR Fischeln, obwohl er als Tabellenerster in die Endrunde einzog. Nur beim 7:0 über Schlusslicht Eintracht Vinhoven, landete die Auswahl von Trainer Ronny Kockel einen klaren Sieg. Platz zwei und drei belegen in dieser Gruppe Paschaspor und Marathon Krefeld und stehen damit ebenfalls in der Endrunde.