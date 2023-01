Beeindruckende Mitgliederversammlung KFC Uerdingen kommt gestärkt aus der Krise

Zuversichtlich Wer befürchtet hatte, es würden sich keine Kandidaten für die beiden neu zu besetzenden Gremien finden, sah sich getäuscht. Mehr noch, sowohl der Ehren- als auch der Verwaltungsrat wurden erweitert. Und dann wurde noch einmal deutlich, dass die Basis des KFC viel breiter und stärker ist als in der Vergangenheit. Weitere Beispiele sind die Grotenburg Supporters und die Sponsoren. „Dass wieder in der Grotenburg gespielt werden kann und es eine Geschäftsstelle gibt, verdanken wir den Krefeldern und Krefelderinnen, die bereit waren, anzupacken. All das gäbe es nicht ohne die Grotenburg Supporters.“ Und noch ein zweites Mal gab es standing ovations – für Jörg Wieczorek. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagte er. „Man kann im Leben nur das bereuen, was man nicht getan hat. Und ich habe es keine Sekunde bereut, wenn ich sehe, wo wir vor eineinhalb Jahren waren und wo wir jetzt sind.“ Aber er stellte auch eine Forderung, der es an Deutlichkeit nicht mangelt, als er in Richtung Trainer Björn Joppe ud zur Mannschaft sagte: „Nur damit Du es einmal gehört hast: Der Aufstieg ist Pflicht!“