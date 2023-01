1:4 verloren, aber positiv gestimmt KFC-Trainer Björn Joppe meint: „Ohne die Wechsel hätten wir nicht verloren“

Manches war anders als geplant. So konnte das Testspiel des KFC Uerdingen gegen Alemannia Aachen aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes nicht im Sportpark Oppum ausgetragen werden. Die Partie wurde kurzfristig auf einen Nebenplatz am Aachener Tivoli verlegt und die Gäste reisten nicht etwa per Bus, sondern mit ihren Autos an. Einiges war aber so wie geplant und erhofft – zum Beispiel die sportliche Leistung der Uerdinger, auch wenn sie am Ende mit 1:4 (0:0) unterlegen waren.