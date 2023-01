0:6 bei Fortuna Köln Der zweite Anzug des KFC Uerdingen passt noch nicht

Es war nach dem 1:4 bei Alemannia Aachen und dem 0:6 beim MSV Duisburg die dritte Niederlage in Folge. Die Resultate bedürfen allerdings der Einordnung. Der Drittligist Meiderich spielt bereits am Samstag wieder um Pnkte, war also in der Vorbereitung viel weiter. In Aachen boten die Uerdinger 65 Minuten lang eine starke Leistung und gerieten erst dann nach vielen Wechseln in Rückstand. Und in Köln trat der KFC ersatzgeschwächt an, denn neben den Langzeitverletzten Shu Terada (Schulteroperation), Vedran Beric (Schlüsselbeinbruch) und Phil Zimmermann (Kreuzbandriss) fehlten auch die verletzten Leonel Kadiata (Bänder), Levan Kenia und Kevin Weggen (beide muskuläre Probleme). „Ich sage aber solch ein Testspiel nur sehr ungern ab“, sagt Trainer Björn Joppe mit Blick auf den dezimierten Kader und die Belastungssteuerung.